Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России

Форвард «Вайле» Герман Онугха отреагировал на вызов в сборную России. Он согласился приехать в национальную команды на сентябрьские матчи.
«Я в курсе, что попал в расширенный список сборной России, поэтому эмоций пока никаких нет. Жду окончательный состав, а дальше будем смотреть.
Для меня не проблема поехать со своей сборной во Вьетнам или Таиланд, поэтому надеюсь, что попаду в окончательный список сборной России», – сказал Онугха.
- Онугха – лучший бомбардир чемпионата Дании-2023/24. Он забил 15 голов.
- Герман родился в Москве.
- 28-летний нападающий играл за «Краснодар», «Тамбов», «Крылья Советов» и «Рубин».
Источник: Sport24