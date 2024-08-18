Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России

Форвард «Вайле» Герман Онугха отреагировал на вызов в сборную России. Он согласился приехать в национальную команды на сентябрьские матчи.

«Я в курсе, что попал в расширенный список сборной России, поэтому эмоций пока никаких нет. Жду окончательный состав, а дальше будем смотреть.

Для меня не проблема поехать со своей сборной во Вьетнам или Таиланд, поэтому надеюсь, что попаду в окончательный список сборной России», – сказал Онугха.