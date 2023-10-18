«Мы тебя сломаем, нам терять нечего»: игроки Сан-Марино угрожали Хойлунду во время матча

Нападающий сборной Дании Расмус Хойлунд пожаловался на поведение игроков Сан-Марино во время отборочного матча Евро-2024 (2:1).
«Мне говорили: «Жди следующего эпизода, мы сломаем тебя, нам терять нечего». Ко мне подбегали и говорили гадости. Толкали, били, сильно хватали. Поэтому я особенно сильно отпраздновал гол, показал флаг Дании», – сказал игрок «МЮ».
- Дания лидирует в группе.
- Сан-Марино с 0 очков идет последним.
- Матч прошел в Серравалле.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.