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    • Лучший бомбардир чемпионата Дании получит гражданство Нигерии, не дождавшись вызова в сборную России

    Лучший бомбардир чемпионата Дании получит гражданство Нигерии, не дождавшись вызова в сборную России

    Бывший нападающий «Краснодара», «Тамбова», «Крыльев Советов» и «Рубина» Герман Онугха, ныне выступающий за датский «Вайле», занимается получением нигерийского гражданства.

    По данным Legalbet, форвард, родившийся в Москве и выросший в Пензе, принял такое решение, так как не дождался вызова хотя бы в расширенный состав сборной России.

    Получение гражданства Нигерии доступно Онугхе по линии отца.

    • В этом сезоне нападающий провел за «Вайле» 33 матча, забил 16 голов и отдал 2 передачи.
    • В гонке бомбардиров нынышнего чемпионата Дании Онугха лидирует с 15 мячами.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 11:13
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    Комментарии (6)
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    Skull_Boy
    1716540219
    Хрен пойми кто из хрен пойми откуда из команды аутсайдера рассчитывает на вызов просто гений тупизма, а про ***** вообще может забыть, где в каждую линию, кроме вратарской, по пять человек на место
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    Таврида
    1716541277
    Бомбардир, у вас сайт криво работает, по ссылке "Вся статистика" по списку лучших бомбардиров идет переход на статистику "Количество пасов"
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1716542560
    В России своих бомбардиров хватает
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    СпорЦмен
    1716542709
    Во-первых, у него имя Герман, во-вторых, кто это б*ля вообще?
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