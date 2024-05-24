Лучший бомбардир чемпионата Дании получит гражданство Нигерии, не дождавшись вызова в сборную России

Бывший нападающий «Краснодара», «Тамбова», «Крыльев Советов» и «Рубина» Герман Онугха, ныне выступающий за датский «Вайле», занимается получением нигерийского гражданства.
По данным Legalbet, форвард, родившийся в Москве и выросший в Пензе, принял такое решение, так как не дождался вызова хотя бы в расширенный состав сборной России.
Получение гражданства Нигерии доступно Онугхе по линии отца.
- В этом сезоне нападающий провел за «Вайле» 33 матча, забил 16 голов и отдал 2 передачи.
- В гонке бомбардиров нынышнего чемпионата Дании Онугха лидирует с 15 мячами.