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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Сент-Этьен
Лилль - Сент-Этьен: обзор матча 17 ноября 2017
Лилль
17.11.2017, пятница, 21:00
Франция. Лига 1, 13 тур
3 : 1
Завершен
Сент-Этьен
20'
Н. Пепе
71'
Т. Мендес
89'
Э. Понсе
45'
Ж. Бамба (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Сент-Этьен
ГОЛ! 3:1!
Э. Понсе
89'
Желтая карточка
Ф. Балло-Туре
81'
76'
Желтая карточка
Б. Дабо
ГОЛ! 2:1!
Т. Мендес
71'
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Бамба
Желтая карточка
К. Малку
25'
ГОЛ! 1:0!
Н. Пепе
20'
19'
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
12'
Желтая карточка
Л. Перрен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
8
Яссин Бензия
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лилль
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
7
Луис Араухо
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
38
Райан Суиси
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
3-2-1-3-1
16
Меньян
97
Балло-Туре
6
Алонсо
24
Малку
10
Амаду
23
Мендес
29
Майя
10
Бахлули
8
Бензия
21
Эль-Гази
19
Пепе
4-1-2-1-1
16
Руффье
18
Пьерр-Габриэль
24
Перрен
19
Погба
17
Джанко
10
Селнаэс
6
Дабо
17
Пажо
19
Бамба
22
Монне-Паке
Остались в запасе
Лилль
Сент-Этьен
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
7
Луис Араухо
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
40
Жесси Мулен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
38
Райан Суиси
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
7
Луис Араухо
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
38
Райан Суиси
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Лилль - Сент-Этьен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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