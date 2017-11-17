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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Шеффилд Юнайтед
Бертон Альбион - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 17 ноября 2017
Бертон Альбион
17.11.2017, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 17 тур
1 : 3
Завершен
Шеффилд Юнайтед
31'
М. Палмер
10'
Б. Шарп (П)
34'
Б. Шарп
79'
Л. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Шеффилд Юнайтед
79'
ГОЛ! 1:3!
Л. Кларк
Пас отдал
Д. Флек
Желтая карточка
С. Уорнок
42'
34'
ГОЛ! 1:2!
Б. Шарп
Пас отдал
К. Картер-Викерс
ГОЛ! 1:1!
М. Палмер
Пас отдал
М. Сорделл
31'
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Шарп
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
8
Мэттью Лунд
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Шеффилд Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Бертон Альбион
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
31
Уильям Миллер
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
4-4-1
13
Бювотер
3
Уорнок
23
Бакстон
5
МакФадзин
6
Тернер
22
Дайер
8
Лунд
7
Мерфи
16
Палмер
9
Сорделл
4-3-2
31
Блэкмэн
6
Бешам
5
О'Коннелл
20
Картер-Викерс
3
Стивенс
13
Флек
31
Даффи
15
Кауттс
14
Шарп
11
Кларк
Остались в запасе
Бертон Альбион
Шеффилд Юнайтед
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
31
Уильям Миллер
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
7
Дэвид Брукс
ПВ
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
31
Уильям Миллер
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Остались в запасе
7
Дэвид Брукс
ПВ
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Бертон Альбион - Шеффилд Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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