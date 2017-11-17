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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Болтон
Престон - Болтон: обзор матча 17 ноября 2017
Престон
17.11.2017, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 17 тур
0 : 0
Завершен
Болтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Болтон
Желтая карточка
Э. Бойл
86'
Желтая карточка
П. Хантингтон
77'
67'
Желтая карточка
М. Биверс
53'
Желтая карточка
С. Амеоби
2'
Желтая карточка
К. Хенри
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Престон
1
Деклан Радд
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
22
Филипе Мораиш
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
3-4-2
12
Максвелл
4
Бойл
15
Вудс
23
Хантингтон
29
Баркуйзен
8
Брауне
4
Пирсон
12
Галлахер
45
Мавидиди
47
Робинсон
4-3-3
13
Олнвик
2
Литтл
5
Биверс
31
Уитер
33
Робинсон
20
Хенри
15
Прэтли
16
Вела
10
Амеоби
14
Мадин
10
Армстронг
Остались в запасе
Престон
Болтон
1
Деклан Радд
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
33
Марк Ховард
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
22
Филипе Мораиш
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
Остались в запасе
33
Марк Ховард
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
22
Филипе Мораиш
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Престон - Болтон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
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