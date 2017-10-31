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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Андерлехт
ПСЖ - Андерлехт: обзор матча 31 октября 2017
ПСЖ
31.10.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 4 тур
5 : 0
Завершен
Андерлехт
30'
М. Верратти
45+4'
Неймар
52'
Л. Курзава
72'
Л. Курзава
78'
Л. Курзава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Андерлехт
ГОЛ! 5:0!
Л. Курзава
Пас отдал
А. Ди Мария
78'
ГОЛ! 4:0!
Л. Курзава
72'
ГОЛ! 3:0!
Л. Курзава
52'
ГОЛ! 2:0!
Неймар
Пас отдал
Ю. Дракслер
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
М. Верратти
Пас отдал
К. Мбаппе
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
5
Кара
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
16
Адриан Требель
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
94
Софьян Ханни
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Андерлехт
26
Матс Селс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
10
Николае Станчу
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
4-2-2-2
23
Ареоля
3
Курзава
5
Маркиньос
3
Силва
10
Алвес
6
Верратти
12
Рабьо
10
Неймар
7
Дракслер
10
Кавани
10
Мбаппе
4-5-1
23
Букс
8
Аппиа
25
Спайич
37
Обрадович
5
Кара
16
Требель
94
Ханни
16
Геркенс
18
Дендокер
24
Кумс
7
Оникуру
Остались в запасе
ПСЖ
Андерлехт
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
26
Матс Селс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
10
Николае Станчу
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
10
Николае Станчу
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча ПСЖ - Андерлехт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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