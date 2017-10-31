Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Бавария
Селтик - Бавария: обзор матча 31 октября 2017
Селтик
31.10.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 4 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
74'
К. МакГрегор
22'
К. Коман
77'
Х. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Бавария
77'
ГОЛ! 1:2!
Х. Мартинес
Пас отдал
Д. Алаба
ГОЛ! 1:1!
К. МакГрегор
Пас отдал
Д. Форрест
74'
22'
ГОЛ! 0:1!
К. Коман
Пас отдал
С. Ульрайх
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Венсан Компани
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Том Рогич
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
3-1-4-1-1
1
Гордон
6
Тирни
23
Лустиг
28
Боята
55
Биттон
17
Армстронг
42
МакГрегор
7
Синклейр
8
Браун
49
Форрест
9
Дембеле
4-1-3-2
26
Ульрайх
25
Зюле
5
Алаба
17
Боатенг
13
Рафинья
88
Мартинес
8
Толиссо
23
Видаль
10
Роббен
23
Родригес
21
Коман
Остались в запасе
Селтик
Бавария
24
Дорус Де Врис
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Том Рогич
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
22
Том Штарке
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Том Рогич
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Селтик - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
Новости команд
Все
Селтик
Бавария
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
09:18
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Кейн повторил рекорд сборной Англии 78-летней давности
16 ноября
1
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
09:18
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Кейн повторил рекорд сборной Англии 78-летней давности
16 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+