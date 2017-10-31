Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Мидлсбро
Халл Сити - Мидлсбро: обзор матча 31 октября 2017
Халл Сити
31.10.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
1 : 3
Завершен
Мидлсбро
72'
К. Гросицки
13'
М. Брейтуэйт
36'
Б. Ассомбалонга
85'
Г. Лидбиттер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Мидлсбро
Желтая карточка
К. Гросицки
90'
+1
Желтая карточка
Д. Ирвин
90'
+1
85'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Г. Лидбиттер
Красная карточка
М. Гектор
83'
81'
Желтая карточка
Д. Хаусон
ГОЛ! 1:2!
К. Гросицки
Пас отдал
Н. Дико
72'
56'
Желтая карточка
Д. Айяла
36'
ГОЛ! 0:2!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
С. Кристи
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Брейтуэйт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
31
Брайан Ленихан
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
3-2-3-2
1
МакГрегор
20
Доусон
6
Гектор
24
Кларк
6
Стюарт
23
Томори
36
Ирвин
7
Мейлер
7
Ларссон
22
Кэмпбелл
20
Боуэн
4-3-2
12
Рэндольф
2
Фабио
4
Айяла
29
Кристи
23
Гибсон
16
Хаусон
7
Лидбиттер
19
Даунинг
22
Брейтуэйт
27
Ассомбалонга
Остались в запасе
Халл Сити
Мидлсбро
1
Дэвид Маршалл
ВР
31
Брайан Ленихан
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
31
Брайан Ленихан
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Халл Сити - Мидлсбро
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
Новости команд
Все
Халл Сити
Мидлсбро
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+