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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Бристоль Сити
Фулхэм - Бристоль Сити: обзор матча 31 октября 2017
Фулхэм
31.10.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
0 : 2
Завершен
Бристоль Сити
29'
Б. Рид
40'
К. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Бристоль Сити
90'
+2
Желтая карточка
Д. Брайан
Красная карточка
А. Камара
63'
61'
Желтая карточка
Э. Флинт
40'
ГОЛ! 0:2!
К. Смит
29'
ГОЛ! 0:1!
Б. Рид
Пас отдал
Д. Браунхилл
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
14
Бобби Рид
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Оливер Норвуд
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
3-2-4-1
27
Баттон
2
Фредерикс
26
Калас
3
Рим
30
Сессеньон
3
Одои
10
Йохансен
10
Кэрни
11
Айите
29
МакДональд
33
Камара
4-4-1-1
34
Филдинг
44
Флинт
3
Райт
5
Пизано
23
Брайан
47
О'Доуда
7
Пак
8
Смит
8
Браунхилл
14
Рид
35
Патерсон
Остались в запасе
Фулхэм
Бристоль Сити
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
15
Люк Стил
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Фулхэм - Бристоль Сити
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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