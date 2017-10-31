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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Бенфика
Манчестер Юнайтед - Бенфика: обзор матча 31 октября 2017
Манчестер Юнайтед
31.10.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 4 тур
2 : 0
Завершен
Бенфика
45'
М. Свилар (АГ)
78'
Д. Блинд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Бенфика
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Блинд
78'
77'
Желтая карточка
А. Самарис
69'
Желтая карточка
Э. Сальвио
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Свилар
Пас отдал
Н. Матич
45'
Желтая карточка
Д. Лингард
24'
Желтая карточка
Э. Байи
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Дуглас
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
21
Пицци
АП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
Бенфика
20
Жулио Сезар
ВР
19
Элизеу
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
17
Блинд
6
Смоллинг
3
Байи
36
Дармиан
8
Мактоминей
18
Матич
77
Лингард
64
Мата
9
Лукаку
9
Марсьяль
3-3-1-1
99
Свилар
5
Дуглас
33
Жардел
22
Гримальдо
22
Самарис
11
Сальвио
15
Фейса
21
Пицци
9
Хименес
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Бенфика
22
Генрих Мхитарян
ЦП
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
20
Жулио Сезар
ВР
19
Элизеу
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Остались в запасе
20
Жулио Сезар
ВР
19
Элизеу
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Бенфика
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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