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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спортинг - Ювентус
Спортинг - Ювентус: обзор матча 31 октября 2017
Спортинг
31.10.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 4 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
20'
Б. Сезар
79'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Ювентус
89'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Желтая карточка
С. Коатес
80'
79'
ГОЛ! 1:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Х. Куадрадо
Желтая карточка
М. Акунья
78'
Желтая карточка
Б. Дост
67'
26'
Желтая карточка
М. Манджукич
ГОЛ! 1:0!
Б. Сезар
Пас отдал
Ж. Мартинш
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
11
Бруно Сезар
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
3
Радосав Петрович
ОП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
3-2-2-2-1
1
Патрисиу
4
Коатес
25
Пинту
33
Сильва
21
Акунья
33
Ристовски
6
Батталья
11
Сезар
8
Фернандеш
10
Мартинш
12
Дост
4-3-3
1
Буффон
22
Де Шильо
15
Барцальи
14
Кьеллини
26
Сандро
7
Куадрадо
28
Хедира
15
Пьянич
21
Дибала
9
Манджукич
9
Игуаин
Остались в запасе
Спортинг
Ювентус
1
Ромэйн Салин
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
3
Радосав Петрович
ОП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
3
Радосав Петрович
ОП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Спортинг - Ювентус
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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