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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Барселона
Олимпиакос - Барселона: обзор матча 31 октября 2017
Олимпиакос
31.10.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 4 тур
0 : 0
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Барселона
Желтая карточка
Д. Фигейраш
88'
77'
Желтая карточка
А. Гомеш
Желтая карточка
Б. Энгелс
58'
42'
Желтая карточка
С. Роберто
Желтая карточка
П. Тахцидис
36'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Силвио Прото
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Олимпиакос
1
Стефанос Капино
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
22
Марко Марин
АП
27
Фелипе Пардо
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-2-4-1
1
Прото
90
Фигейраш
3
Энгелс
4
Ботиа
33
Кутрис
3
Эльабделлауи
16
Карсела-Гонсалес
15
Ромао
8
Оджиджа-Офое
77
Тахцидис
7
Фортунис
4-3-2-1
1
тер Стеген
27
Семеду
14
Умтити
18
Альба
14
Маскерано
6
Роберто
5
Бускетс
18
Паулиньо
10
Месси
4
Суарес
9
Суарес
Остались в запасе
Олимпиакос
Барселона
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
22
Марко Марин
АП
27
Фелипе Пардо
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
22
Марко Марин
АП
27
Фелипе Пардо
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Олимпиакос - Барселона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
Где смотреть матч:
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