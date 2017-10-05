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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Армения - Польша
Армения - Польша: обзор матча 05 октября 2017
Армения
05.10.2017, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 9 тур
1 : 6
Завершен
Польша
39'
О. Амбарцумян
2'
К. Гросицки
18'
Р. Левандовски
25'
Р. Левандовски
58'
Я. Блащиковски
64'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армения - Польша
Желтая карточка
Д. Маноян
84'
64'
ГОЛ! 1:5!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Гросицки
58'
ГОЛ! 1:4!
Я. Блащиковски
ГОЛ! 1:3!
О. Амбарцумян
Пас отдал
Г. Мхитарян
39'
25'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Гросицки
18'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Гросицки
Пас отдал
Л. Пищек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
12
Григор Меликсетян
ВР
2
Андраник Восканян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
18
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
8
Гегам Кадымян
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
8
Карол Линетти
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Армения
22
Гор Манукян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
3
Гагик Дагбашян
ЦЗ
21
Давит Маноян
ЦП
22
Гор Малакян
ЦП
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Марцин Камински
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
10
Мацей Макушевски
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
15
Павел Вшолек
ПВ
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
23
Камиль Вильчек
ЦФ
2-4-3
12
Меликсетян
2
Восканян
13
Оганесян
18
Мхитарян
11
Барсегян
19
Амбарцумян
17
Едигарян
9
Корян
8
Кадымян
22
Адамян
3-1-5-1
1
Щесны
18
Берешиньски
15
Глик
20
Пищек
10
Крыховяк
8
Линетти
10
Зелински
16
Блащиковски
2
Пождан
11
Гросицки
9
Левандовски
Остались в запасе
Армения
Польша
22
Гор Манукян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
3
Гагик Дагбашян
ЦЗ
21
Давит Маноян
ЦП
22
Гор Малакян
ЦП
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
15
Павел Вшолек
ПВ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
22
Лукаш Фабиански
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Марцин Камински
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
10
Мацей Макушевски
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
23
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
22
Гор Манукян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
3
Гагик Дагбашян
ЦЗ
21
Давит Маноян
ЦП
22
Гор Малакян
ЦП
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
Остались в запасе
15
Павел Вшолек
ПВ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
22
Лукаш Фабиански
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Марцин Камински
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
10
Мацей Макушевски
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
23
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Армения - Польша
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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