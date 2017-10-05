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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Шотландия - Словакия
Шотландия - Словакия: обзор матча 05 октября 2017
Шотландия
05.10.2017, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 9 тур
1 : 0
Завершен
Словакия
89'
К. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Словакия
Желтая карточка
Б. Беннэн
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
К. Мартин
Пас отдал
И. Анья
89'
Желтая карточка
Д. Моррисон
70'
23'
Вторая желтая
Р. Мак
21'
Желтая карточка
М. Гамшик
21'
Желтая карточка
Ю. Куцка
17'
Желтая карточка
Р. Мак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
19
Даррен Флетчер
ЦП
17
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
0
Мэтт Филлипс
ПП
25
Джеймс Форрест
ПВ
20
Ли Гриффитс
ЦФ
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
6
Ян Грегуш
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
11
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Шотландия
0
Аллан МакГрегор
ВР
0
Джордан Арчер
ВР
5
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Каллум МакГрегор
ЦП
11
Икечи Анья
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
7
Роберт Снодграсс
ПП
9
Стивен Флетчер
ЦФ
13
Крис Мартин
ЦФ
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
0
Мартин Полачек
ВР
16
Лукаш Штетина
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
10
Альберт Русняк
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
9
Ярослав Михалик
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
4-4-1-1
21
Гордон
3
Робертсон
14
Берра
4
Малгрю
6
Тирни
19
Флетчер
17
Беннэн
7
Моррисон
0
Филлипс
25
Форрест
20
Гриффитс
4-4-1-1
1
Дубравка
2
Пекарик
15
Губочан
3
Шкртел
4
Дюрица
17
Гамшик
19
Куцка
22
Лоботка
6
Грегуш
20
Мак
11
Немец
Остались в запасе
Шотландия
Словакия
20
Райан Фрейзер
ЛВ
0
Аллан МакГрегор
ВР
0
Джордан Арчер
ВР
5
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
8
Каллум МакГрегор
ЦП
11
Икечи Анья
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
7
Роберт Снодграсс
ПП
9
Стивен Флетчер
ЦФ
13
Крис Мартин
ЦФ
8
Ондрей Дуда
АП
23
Матуш Козачик
ВР
0
Мартин Полачек
ВР
16
Лукаш Штетина
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
10
Альберт Русняк
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
9
Ярослав Михалик
ЦП
Главный тренер
Франческо Кальцона
Остались в запасе
20
Райан Фрейзер
ЛВ
0
Аллан МакГрегор
ВР
0
Джордан Арчер
ВР
5
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
8
Каллум МакГрегор
ЦП
11
Икечи Анья
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
7
Роберт Снодграсс
ПП
9
Стивен Флетчер
ЦФ
13
Крис Мартин
ЦФ
Остались в запасе
8
Ондрей Дуда
АП
23
Матуш Козачик
ВР
0
Мартин Полачек
ВР
16
Лукаш Штетина
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
10
Альберт Русняк
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
9
Ярослав Михалик
ЦП
Главный тренер
Франческо Кальцона
Статистика матча Шотландия - Словакия
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
Хэмпден Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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