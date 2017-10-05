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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Англия - Словения
Англия - Словения: обзор матча 05 октября 2017
Англия
05.10.2017, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 9 тур
1 : 0
Завершен
Словения
90+4'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Словения
90'
+6
Желтая карточка
В. Бирса
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Уокер
90'
+4
87'
Желтая карточка
А. Струна
51'
Желтая карточка
Р. Ротман
45'
+1
Желтая карточка
М. Мевля
Желтая карточка
Д. Стоунз
45'
38'
Желтая карточка
Р. Крхин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Словения
1
Ян Облак
ВР
13
Боян Йокич
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
0
Альяж Струна
ЦЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
21
Рене Крхин
ЦП
18
Райко Ротман
ЦП
7
Йосип Иличич
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
0
Роман Безьяк
ЦФ
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
0
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
7
Джесси Лингард
ЛВ
0
Джейк Ливермор
ОП
14
Гарри Уинкс
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Словения
12
Вид Белец
ВР
16
Ян Копривец
ВР
13
Митя Вилер
ЦЗ
2
Нейц Скубич
ЦЗ
2
Матия Широк
ЦЗ
8
Ян Репас
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
23
Антонио Млинар
ЦП
20
Дамьян Богар
ЦП
10
Вальтер Бирса
ЦП
22
Амедей Ветрих
ЦП
23
Тим Матавж
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Харт
5
Стоунз
15
Кэхилл
15
Дайер
21
Бертранд
2
Уокер
8
Хендерсон
11
Окслэд-Чемберлен
11
Рэшфорд
10
Стерлинг
9
Кейн
4-2-1-3
1
Облак
17
Мевля
0
Струна
5
Цесар
13
Йокич
21
Крхин
18
Ротман
7
Вербич
0
Безьяк
9
Шпорар
7
Иличич
Остались в запасе
Англия
Словения
1
Джордан Пикфорд
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
0
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
0
Джейк Ливермор
ОП
14
Гарри Уинкс
ЦП
7
Джесси Лингард
ЛВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
12
Вид Белец
ВР
16
Ян Копривец
ВР
13
Митя Вилер
ЦЗ
2
Нейц Скубич
ЦЗ
2
Матия Широк
ЦЗ
8
Ян Репас
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
23
Антонио Млинар
ЦП
20
Дамьян Богар
ЦП
10
Вальтер Бирса
ЦП
22
Амедей Ветрих
ЦП
23
Тим Матавж
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
0
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
0
Джейк Ливермор
ОП
14
Гарри Уинкс
ЦП
7
Джесси Лингард
ЛВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
16
Ян Копривец
ВР
13
Митя Вилер
ЦЗ
2
Нейц Скубич
ЦЗ
2
Матия Широк
ЦЗ
8
Ян Репас
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
23
Антонио Млинар
ЦП
20
Дамьян Богар
ЦП
10
Вальтер Бирса
ЦП
22
Амедей Ветрих
ЦП
23
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Англия - Словения
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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