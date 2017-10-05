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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Черногория - Дания
Черногория - Дания: обзор матча 05 октября 2017
Черногория
05.10.2017, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 9 тур
0 : 1
Завершен
Дания
16'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Дания
Желтая карточка
С. Савич
90'
+3
Желтая карточка
М. Вешович
72'
Желтая карточка
Л. Джорджевич
66'
51'
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Эриксен
Пас отдал
Х. Дальсгаард
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
22
Марко Симич
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
4
Никола Вукчевич
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
20
Мирко Иванич
АП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Мирко Вучинич
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Томас Делэни
ОП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
23
Пионе Систо
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Брайан Ример
Черногория
12
Младен Божович
ВР
1
Милан Миятович
ВР
21
Эмра Климента
ЦЗ
22
Филип Стойкович
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
16
Владимир Йовович
ЛВ
19
Александар Шчекич
ЦП
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
0
Лука Джорджевич
ЦФ
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
5
Риза Дурмиси
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
18
Лукас Лерагер
ЦП
0
Майк Йенсен
ЦП
12
Каспер Дольберг
ЦФ
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
3-3-1-1-2
12
Петкович
15
Савич
6
Томашевич
7
Вешович
22
Симич
4
Вукчевич
23
Марушич
8
Янкович
20
Иванич
9
Мугоша
10
Йоветич
3-1-3-1-2
1
Шмейхель
14
Дальсгаард
4
Кьер
12
Бьелланд
8
Делэни
17
Стригер Ларсен
23
Систо
7
Квист
10
Эриксен
21
Корнелиус
20
Поульсен
Остались в запасе
Черногория
Дания
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
16
Владимир Йовович
ЛВ
12
Младен Божович
ВР
1
Милан Миятович
ВР
21
Эмра Климента
ЦЗ
22
Филип Стойкович
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
0
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Вучинич
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
5
Риза Дурмиси
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
18
Лукас Лерагер
ЦП
0
Майк Йенсен
ЦП
12
Каспер Дольберг
ЦФ
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Брайан Ример
Остались в запасе
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
16
Владимир Йовович
ЛВ
12
Младен Божович
ВР
1
Милан Миятович
ВР
21
Эмра Климента
ЦЗ
22
Филип Стойкович
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
0
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
5
Риза Дурмиси
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
18
Лукас Лерагер
ЦП
0
Майк Йенсен
ЦП
12
Каспер Дольберг
ЦФ
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Мирко Вучинич
Главный тренер
Брайан Ример
Статистика матча Черногория - Дания
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Под Горицом
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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