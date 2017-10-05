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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Боливия - Бразилия
Боливия - Бразилия: обзор матча 05 октября 2017
Боливия
05.10.2017, четверг, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 17 тур
0 : 0
Завершен
Бразилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
3
Луис Гутьеррес
ЦЗ
8
Диего Бехарано
ЦЗ
16
Кристиан Машадо
ЦП
7
Хуан Карлос Арсэ
ЦП
Главный тренер
Оскар Вильегас
Бразилия
1
Алиссон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
15
Паулиньо
ЦП
8
Ренато Аугусто
ЦП
18
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Боливия
12
Ромель Киньонес
ВР
15
Педро Асоге
ЦП
14
Рауль Кастро
ЦП
18
Жилберт Альварес
ЦФ
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
0
Жемерсон
ЦЗ
0
Жорже
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
17
Фернандиньо
ЦП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
2-2
1
Лампе
3
Гутьеррес
8
Бехарано
16
Машадо
7
Арсэ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
13
Алвес
3
Миранда
3
Силва
6
Сандро
5
Каземиро
15
Паулиньо
8
Аугусто
11
Коутиньо
10
Неймар
18
Жезус
Остались в запасе
Боливия
Бразилия
12
Ромель Киньонес
ВР
15
Педро Асоге
ЦП
14
Рауль Кастро
ЦП
18
Жилберт Альварес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Вильегас
10
Виллиан
ЛВ
23
Эдерсон
ВР
0
Жемерсон
ЦЗ
0
Жорже
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
17
Фернандиньо
ЦП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
12
Ромель Киньонес
ВР
15
Педро Асоге
ЦП
14
Рауль Кастро
ЦП
18
Жилберт Альварес
ЦФ
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
23
Эдерсон
ВР
0
Жемерсон
ЦЗ
0
Жорже
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
17
Фернандиньо
ЦП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Оскар Вильегас
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Боливия - Бразилия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
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