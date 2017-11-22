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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Барселона
Ювентус - Барселона: обзор матча 22 ноября 2017
Ювентус
22.11.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 5 тур
0 : 0
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Барселона
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Пике
87'
Желтая карточка
Л. Динь
Желтая карточка
А. Сандро
72'
30'
Желтая карточка
Паулиньо
Желтая карточка
М. Пьянич
21'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-3-1-2
1
Буффон
26
Сандро
24
Ругани
15
Барцальи
4
Бенатиа
28
Хедира
15
Пьянич
7
Куадрадо
11
Коста
9
Игуаин
21
Дибала
4-4-2
1
тер Стеген
27
Семеду
14
Умтити
3
Пике
12
Динь
18
Паулиньо
11
Ракитич
8
Иньеста
5
Бускетс
10
Деулофеу
9
Суарес
Остались в запасе
Ювентус
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Ювентус - Барселона
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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