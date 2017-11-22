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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Рома
Атлетико - Рома: обзор матча 22 ноября 2017
Атлетико
22.11.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 5 тур
2 : 0
Завершен
Рома
69'
А. Гризманн
85'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Рома
ГОЛ! 2:0!
К. Гамейро
Пас отдал
А. Гризманн
85'
83'
Вторая желтая
Б. Перес
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
А. Корреа
69'
63'
Желтая карточка
Б. Перес
Желтая карточка
Ф. Луис
61'
7'
Желтая карточка
К. Манолас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Рома
1
Алиссон
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
14
Габи
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Жуан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
3-4-1-2
13
Облак
21
Эрнандес
16
Луис
20
Хименес
18
Парти
8
Ньигес
17
Фернандес
6
Коке
10
Карраско
9
Торрес
7
Гризманн
3-1-3-1-2
1
Алиссон
11
Коларов
44
Манолас
17
Фасио
25
Гоналон
44
Наингголан
8
Жерсон
33
Перес
7
Пеллегрини
8
Перотти
10
Джеко
Остались в запасе
Атлетико
Рома
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
14
Габи
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Жуан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
14
Габи
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Жуан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Атлетико - Рома
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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