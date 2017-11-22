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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Селтик
ПСЖ - Селтик: обзор матча 22 ноября 2017
ПСЖ
22.11.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 5 тур
7 : 1
Завершен
Селтик
9'
Неймар
22'
Неймар
28'
Э. Кавани
35'
К. Мбаппе
75'
М. Верратти
79'
Э. Кавани
81'
Д. Алвес
1'
М. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Селтик
ГОЛ! 7:1!
Д. Алвес
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
81'
ГОЛ! 6:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Л. Курзава
79'
ГОЛ! 5:1!
М. Верратти
75'
45'
+1
Желтая карточка
Н. Биттон
35'
Желтая карточка
Й. Шимунович
ГОЛ! 4:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Маркиньос
35'
ГОЛ! 3:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Неймар
28'
ГОЛ! 2:1!
Неймар
Пас отдал
М. Верратти
22'
ГОЛ! 1:1!
Неймар
Пас отдал
А. Рабьо
9'
1'
ГОЛ! 0:1!
М. Дембеле
Пас отдал
О. Нтчам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
55
Нир Биттон
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
4-2-2-2
23
Ареоля
3
Курзава
5
Маркиньос
3
Силва
10
Алвес
6
Верратти
12
Рабьо
10
Неймар
7
Дракслер
10
Кавани
10
Мбаппе
4-3-2-1
1
Гордон
28
Боята
23
Лустиг
55
Шимунович
6
Тирни
8
Браун
10
Нтчам
42
МакГрегор
49
Форрест
7
Рогич
9
Дембеле
Остались в запасе
ПСЖ
Селтик
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
24
Дорус Де Врис
ВР
55
Нир Биттон
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
55
Нир Биттон
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча ПСЖ - Селтик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
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