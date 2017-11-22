Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЦСКА - Бенфика
ЦСКА - Бенфика: обзор матча 22 ноября 2017
ЦСКА
22.11.2017, среда, 20:00
Лига чемпионов, группа A, 5 тур
2 : 0
Завершен
Бенфика
13'
Г. Щенников
56'
Жардел (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Бенфика
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
А. Дзагоев
84'
83'
Замена
А. Живкович
️️️️
Элизеу
Замена
К. Кучаев
️️️️
Витиньо
77'
Травма
Витиньо
76'
Желтая карточка
Б. Натхо
72'
Желтая карточка
К. Набабкин
70'
61'
Желтая карточка
Луизао
58'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Ф. Аугусто
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Жардел
56'
Замена
К. Набабкин
️️️️
Г. Щенников
50'
Травма
Г. Щенников
49'
46'
Замена
Ф. Серви
️️️️
Д. Гонсалвеш
Желтая карточка
П. Вернблум
39'
31'
Желтая карточка
Элизеу
ГОЛ! 1:0!
Г. Щенников
Пас отдал
Б. Натхо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
19
Понтус Вернблум
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Бенфика
14
Бруну Варела
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
4
Луизао
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ПЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
15
Любомир Фейса
ОП
21
Пицци
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
11
Эдуардо Сальвио
ПВ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Бенфика
98
Фабиу Дуарте
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
5
Васин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
42
Щенников
10
Натхо
66
Дзагоев
11
Витиньо
10
Головин
19
Вернблум
4-2-3-1
14
Варела
34
Алмейда
4
Луизао
33
Жардел
19
Элизеу
6
Аугусто
15
Фейса
11
Сальвио
21
Пицци
7
Гонсалвеш
17
Жонас
11
Витиньо
18
Кучаев
18
Кучаев
11
Витиньо
42
Щенников
14
Набабкин
14
Набабкин
42
Щенников
66
Дзагоев
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
66
Дзагоев
19
Элизеу
14
Живкович
14
Живкович
19
Элизеу
6
Аугусто
9
Хименес
9
Хименес
6
Аугусто
7
Гонсалвеш
10
Серви
10
Серви
7
Гонсалвеш
Остались в запасе
ЦСКА
Бенфика
1
Илья Помазун
ВР
63
Федор Чалов
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
98
Фабиу Дуарте
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
63
Федор Чалов
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
98
Фабиу Дуарте
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча ЦСКА - Бенфика
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
ЦСКА
Бенфика
Аршавин объяснил, почему ЦСКА не станет чемпионом
09:18
Батраков ответил на два вопроса о Кисляке в «Галатасарае»
08:36
Определен базовый клуб сборной России
01:29
1
В ЦСКА определились с ценой на Кисляка
Вчера, 23:23
14
Пономарев выделил лишь двоих игроков ЦСКА в составе сборной России
Вчера, 20:20
Аршавин объяснил, почему ЦСКА не станет чемпионом
09:18
Батраков ответил на два вопроса о Кисляке в «Галатасарае»
08:36
Определен базовый клуб сборной России
01:29
1
В ЦСКА определились с ценой на Кисляка
Вчера, 23:23
14
Пономарев выделил лишь двоих игроков ЦСКА в составе сборной России
Вчера, 20:20
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+