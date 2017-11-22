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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спортинг - Олимпиакос
Спортинг - Олимпиакос: обзор матча 22 ноября 2017
Спортинг
22.11.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 5 тур
3 : 1
Завершен
Олимпиакос
40'
Б. Дост
43'
Б. Сезар
66'
Б. Дост
86'
В. Оджиджа-Офое
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Олимпиакос
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Пардо
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
87'
86'
ГОЛ! 3:1!
В. Оджиджа-Офое
Пас отдал
Д. Фигейраш
Желтая карточка
Ж. Мартинш
81'
ГОЛ! 3:0!
Б. Дост
Пас отдал
Б. Фернандеш
66'
Желтая карточка
А. Пинту
64'
54'
Желтая карточка
Л. Кутрис
ГОЛ! 2:0!
Б. Сезар
43'
ГОЛ! 1:0!
Б. Дост
Пас отдал
Ж. Мартинш
40'
32'
Желтая карточка
Д. Фигейраш
Желтая карточка
В. Карвалью
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
17
Фабиу Коэнтрау
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
11
Бруно Сезар
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Олимпиакос
1
Силвио Прото
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
27
Фелипе Пардо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
10
Алан Руис
ЦП
Олимпиакос
1
Стефанос Капино
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
22
Марко Марин
АП
92
Себа
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
25
Пинту
17
Коэнтрау
22
Матье
12
Пиччини
10
Карвалью
6
Батталья
11
Сезар
8
Фернандеш
10
Мартинш
12
Дост
4-4-1-1
1
Прото
90
Фигейраш
4
Ботиа
3
Энгелс
33
Кутрис
15
Ромао
30
Жилле
77
Тахцидис
16
Карсела-Гонсалес
7
Фортунис
27
Пардо
Остались в запасе
Спортинг
Олимпиакос
1
Ромэйн Салин
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
10
Алан Руис
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Стефанос Капино
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
22
Марко Марин
АП
92
Себа
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
10
Алан Руис
ЦП
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
22
Марко Марин
АП
92
Себа
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Спортинг - Олимпиакос
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
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