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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Карабах - Челси
Карабах - Челси: обзор матча 22 ноября 2017
Карабах
22.11.2017, среда, 20:00
Лига чемпионов, группа C, 5 тур
0 : 4
Завершен
Челси
21'
Э. Азар (П)
36'
Виллиан
71'
С. Фабрегас (П)
85'
Виллиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Челси
85'
ГОЛ! 0:4!
Виллиан
Пас отдал
Педро
Желтая карточка
М. Медведев
71'
71'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
С. Фабрегас
Желтая карточка
Я. Ржежничак
41'
36'
ГОЛ! 0:2!
Виллиан
Пас отдал
Э. Азар
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Азар
Красная карточка
Р. Садыгов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
25
Анси Аголли
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
8
Мичел
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
77
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
9
Дино Ндлову
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Карабах
1
Антон Каниболоцкий
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
10
Дани Кинтана
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
4-1-3-2
23
Сехич
25
Аголли
52
Ржежничак
5
Медведев
14
Садыгов
2
Гараев
8
Мичел
20
Алмейда
77
Геррье
11
Эмрели
9
Ндлову
3-3-2-2
1
Куртуа
77
Дзаппакоста
4
Луис
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
91
Канте
3
Алонсо
4
Фабрегас
10
Азар
9
Педро
10
Виллиан
Остались в запасе
Карабах
Челси
1
Антон Каниболоцкий
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
10
Дани Кинтана
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
10
Дани Кинтана
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Карабах - Челси
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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