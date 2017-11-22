Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Базель - Манчестер Юнайтед
Базель - Манчестер Юнайтед: обзор матча 22 ноября 2017
Базель
22.11.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 5 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
89'
М. Ланг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 1:0!
М. Ланг
Пас отдал
Р. Штеффен
89'
83'
Желтая карточка
М. Дармиан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
7
Лука Дзуффи
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
Манчестер Юнайтед
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
3-1-2-2-1
31
Вацлик
17
Сухи
25
Аканджи
5
Ланг
3
Баланта
7
Дзуффи
20
Ди
10
Эльюнусси
11
Штеффен
11
Оберлен
4-3-1-2
44
Ромеро
36
Дармиан
5
Рохо
6
Смоллинг
17
Блинд
25
Феллайни
8
Погба
21
Эррера
77
Лингард
9
Лукаку
9
Марсьяль
Остались в запасе
Базель
Манчестер Юнайтед
13
Мирко Сальви
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
18
Неманья Матич
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
18
Неманья Матич
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Базель - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Базель
Манчестер Юнайтед
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
Вчера, 23:47
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:14
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
Вчера, 23:47
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:14
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+