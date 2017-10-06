Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Ирландия - Молдова
Ирландия - Молдова: обзор матча 06 октября 2017
Ирландия
06.10.2017, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 9 тур
2 : 0
Завершен
Молдова
2'
Д. Мерфи
19'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Молдова
90'
+2
Красная карточка
А. Гацкан
Желтая карточка
Г. Артер
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Д. Мерфи
Пас отдал
С. Уорд
19'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мерфи
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
18
Дэвид Мейлер
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
9
Шейн Лонг
ЦФ
21
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Молдова
1
Илья Чебану
ВР
20
Петру Рацу
ЦЗ
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
18
Георгий Антон
ЦП
11
Раду Гынсарь
ЦП
20
Сергей Платика
ЦФ
10
Александр Дедов
ЦФ
Главный тренер
Лилиан Попеску
Ирландия
16
Колин Дойл
ВР
16
Роб Эллиот
ВР
4
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
3
Юнан О'Кейн
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
0
Крис Лонг
ЦФ
0
Скотт Хоган
ЦФ
19
Шон Магуайр
ЦФ
Молдова
23
Сергей Пащенко
ВР
10
Евгений Кочук
ЦЗ
13
Андрей Кожокарь
ЦП
13
Александр Антонюк
ЦП
3-5-2
23
Рэндольф
15
Кристи
5
Кларк
4
Даффи
17
Уорд
13
Хендрик
3
О'Доуда
20
Хулахан
18
Мейлер
21
Мерфи
9
Лонг
3-4-2
1
Чебану
20
Рацу
0
Бордиян
6
Епуряну
7
Ионицэ
18
Антон
11
Гынсарь
8
Гацкан
10
Дедов
20
Платика
Остались в запасе
Ирландия
Молдова
16
Колин Дойл
ВР
16
Роб Эллиот
ВР
4
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
6
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
3
Юнан О'Кейн
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
0
Крис Лонг
ЦФ
0
Скотт Хоган
ЦФ
19
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
23
Сергей Пащенко
ВР
10
Евгений Кочук
ЦЗ
13
Андрей Кожокарь
ЦП
13
Александр Антонюк
ЦП
Главный тренер
Лилиан Попеску
Остались в запасе
16
Колин Дойл
ВР
16
Роб Эллиот
ВР
4
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
6
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
3
Юнан О'Кейн
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
0
Крис Лонг
ЦФ
0
Скотт Хоган
ЦФ
19
Шон Магуайр
ЦФ
Остались в запасе
23
Сергей Пащенко
ВР
10
Евгений Кочук
ЦЗ
13
Андрей Кожокарь
ЦП
13
Александр Антонюк
ЦП
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Главный тренер
Лилиан Попеску
Статистика матча Ирландия - Молдова
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
Новости команд
Все
Ирландия
Молдова
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
14:47
Ирландия – Косово: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Фарерские острова – Молдова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Ирландии и Косово на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Фарерских островов и Молдовы на победу в матче 6 тура
15 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
14:47
Ирландия – Косово: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Ирландии и Косово на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Австрии и Ирландии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Ирландия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Фарерские острова – Молдова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Фарерских островов и Молдовы на победу в матче 6 тура
15 ноября
Молдова – Казахстан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Молдовы и Казахстана на победу в матче 5 тура
12 ноября
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+