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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Грузия - Уэльс
Грузия - Уэльс: обзор матча 06 октября 2017
Грузия
06.10.2017, пятница, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 9 тур
0 : 1
Завершен
Уэльс
49'
Т. Лоуренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грузия - Уэльс
55'
Желтая карточка
Т. Лоуренс
49'
ГОЛ! 0:1!
Т. Лоуренс
Пас отдал
А. Рэмзи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
20
Джаба Канкава
ЦП
15
Георгий Меребашвили
ЦП
21
Валериан Гвилия
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
8
Валерий Казаишвили
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Рамаз Сванадзе
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
16
Джо Ледли
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
18
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Грузия
13
Роин Квасхвадзе
ВР
13
Георгий Макаридзе
ВР
3
Давид Хочолава
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ЦЗ
18
Давид Схиртладзе
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
11
Георгий Чантурия
ЦП
6
Георгий Абурджания
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
0
Лукас Хюфнагель
ЦП
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
Уэльс
0
Крис Максвелл
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
18
Джонатан Уильямс
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
0
Райан Хеджс
ЦФ
0
Том Брэдшоу
ЦФ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
23
Бенджамин Вудберн
ЦФ
4-5-1
1
Лория
2
Какабадзе
4
Кашия
22
Наваловский
5
Кверквелия
15
Меребашвили
21
Гвилия
10
Квеквескири
8
Казаишвили
20
Канкава
11
Квилитая
4-4-1-1
1
Хеннесси
5
Честер
6
Уилльямс
2
Гантер
4
Дэвис
8
Кинг
7
Аллен
10
Рэмзи
16
Ледли
8
Лоуренс
18
Воукс
Остались в запасе
Грузия
Уэльс
13
Роин Квасхвадзе
ВР
13
Георгий Макаридзе
ВР
3
Давид Хочолава
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ЦЗ
18
Давид Схиртладзе
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
11
Георгий Чантурия
ЦП
6
Георгий Абурджания
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
0
Лукас Хюфнагель
ЦП
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
Главный тренер
Рамаз Сванадзе
7
Дэвид Брукс
ПВ
0
Крис Максвелл
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
18
Джонатан Уильямс
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
0
Райан Хеджс
ЦФ
0
Том Брэдшоу
ЦФ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
23
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Остались в запасе
13
Роин Квасхвадзе
ВР
13
Георгий Макаридзе
ВР
3
Давид Хочолава
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ЦЗ
18
Давид Схиртладзе
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
11
Георгий Чантурия
ЦП
6
Георгий Абурджания
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
0
Лукас Хюфнагель
ЦП
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
Остались в запасе
7
Дэвид Брукс
ПВ
0
Крис Максвелл
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
18
Джонатан Уильямс
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
0
Райан Хеджс
ЦФ
0
Том Брэдшоу
ЦФ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
23
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Рамаз Сванадзе
Главный тренер
Крейг Беллами
Статистика матча Грузия - Уэльс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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Грузия
Уэльс
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