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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Лихтенштейн - Израиль
Лихтенштейн - Израиль: обзор матча 06 октября 2017
Лихтенштейн
06.10.2017, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 9 тур
0 : 1
Завершен
Израиль
22'
Э. Тиби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Израиль
Желтая карточка
Ф. Бургмайер
72'
Желтая карточка
М. Бюхель
40'
Желтая карточка
Н. Хаслер
28'
22'
ГОЛ! 0:1!
Э. Тиби
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
13
Мартин Бюхель
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
23
Мишель Польверино
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
7
Филлип Эрне
ЦФ
Главный тренер
Конрад Фюнфстюк
Израиль
1
Ариэль Харуш
ВР
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
0
Давид Келтьенс
ЦЗ
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
5
Маор Меликсон
ЦП
22
Марван Кабха
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
0
Элиран Атар
ЦФ
8
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
21
Томас Хоби
ВР
3
Матиас Зеле
ЦЗ
5
Иван Квинтанс
ЦЗ
2
Даниэль Брендле
ЦП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Израиль
0
Дани Амос
ВР
1
Борис Клейман
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
19
Дор Эло
ЦЗ
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
4
Нир Биттон
ОП
14
Идан Веред
ЦП
0
Йосси Бенаюн
ЦП
11
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
12
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
11
Итай Шехтер
ЦФ
3-5-1-1
0
Йеле
3
Гопель
6
Малин
4
Кауфманн
10
Бюхель
18
Хаслер
23
Польверино
11
Бургмайер
20
Вольфингер
13
Бюхель
7
Эрне
3-4-2
1
Харуш
22
Давидзаде
21
Тиби
0
Келтьенс
5
Меликсон
22
Кабха
6
Натхо
9
Рафаэлов
8
Хемед
0
Атар
Остались в запасе
Лихтенштейн
Израиль
1
Бенджамин Бюхель
ВР
21
Томас Хоби
ВР
3
Матиас Зеле
ЦЗ
5
Иван Квинтанс
ЦЗ
2
Даниэль Брендле
ЦП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Главный тренер
Конрад Фюнфстюк
0
Дани Амос
ВР
1
Борис Клейман
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
19
Дор Эло
ЦЗ
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
4
Нир Биттон
ОП
14
Идан Веред
ЦП
0
Йосси Бенаюн
ЦП
11
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
12
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
11
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Остались в запасе
1
Бенджамин Бюхель
ВР
21
Томас Хоби
ВР
3
Матиас Зеле
ЦЗ
5
Иван Квинтанс
ЦЗ
2
Даниэль Брендле
ЦП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Остались в запасе
0
Дани Амос
ВР
1
Борис Клейман
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
19
Дор Эло
ЦЗ
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
4
Нир Биттон
ОП
14
Идан Веред
ЦП
0
Йосси Бенаюн
ЦП
11
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
12
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
11
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Конрад Фюнфстюк
Главный тренер
Алон Хазан
Статистика матча Лихтенштейн - Израиль
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
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