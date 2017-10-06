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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Испания - Албания
Испания - Албания: обзор матча 06 октября 2017
Испания
06.10.2017, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 9 тур
3 : 0
Завершен
Албания
16'
Родриго
24'
Иско
27'
Т. Алькантара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Албания
70'
Желтая карточка
Э. Хюсай
Желтая карточка
Д. Сильва
66'
Желтая карточка
Ж. Пике
48'
47'
Желтая карточка
Э. Грезда
29'
Желтая карточка
Э. Каце
ГОЛ! 3:0!
Т. Алькантара
Пас отдал
А. Одриосола
27'
26'
Желтая карточка
Т. Джака
ГОЛ! 2:0!
Иско
Пас отдал
Коке
24'
ГОЛ! 1:0!
Родриго
Пас отдал
Иско
16'
14'
Желтая карточка
А. Лулаку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
15
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
12
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Коке
ЦП
7
Сауль Ньигес
ЦП
21
Давид Сильва
АП
22
Иско
АП
9
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
9
Ледиан Мемушай
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
14
Таулант Джака
ЦП
9
Эрос Грезда
ПВ
11
Аздрен Лулаку
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Испания
13
Кепа
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЦЗ
4
Начо
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
0
Асьер Ильярраменди
ЦП
0
Хонатан Виера
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Педро
ПВ
9
Хосе Кальехон
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
17
Яго Аспас
ЦФ
Албания
23
Албан Ходжа
ВР
7
Анси Аголли
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
16
Валон Ахмеди
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
15
Лиридон Латифи
ЦП
10
Армандо Садику
ЦФ
4-3-2-1
1
Де Хеа
15
Рамос
3
Пике
18
Альба
12
Одриосола
10
Алькантара
8
Коке
7
Ньигес
22
Иско
21
Сильва
9
Родриго
3-2-3-1-1
1
Бериша
5
Везели
2
Мемолла
5
Айети
4
Хюсай
2
Баллиу
9
Мемушай
20
Каце
14
Джака
9
Грезда
11
Лулаку
Остались в запасе
Испания
Албания
10
Марко Асенсио
ПВ
13
Кепа
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЦЗ
4
Начо
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
0
Асьер Ильярраменди
ЦП
0
Хонатан Виера
АП
11
Педро
ПВ
9
Хосе Кальехон
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
17
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
23
Албан Ходжа
ВР
7
Анси Аголли
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
16
Валон Ахмеди
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
15
Лиридон Латифи
ЦП
10
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
13
Кепа
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЦЗ
4
Начо
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
0
Асьер Ильярраменди
ЦП
0
Хонатан Виера
АП
11
Педро
ПВ
9
Хосе Кальехон
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
17
Яго Аспас
ЦФ
Остались в запасе
23
Албан Ходжа
ВР
7
Анси Аголли
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
16
Валон Ахмеди
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
15
Лиридон Латифи
ЦП
10
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Испания - Албания
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Где смотреть матч:
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