Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Хорватия - Финляндия
Хорватия - Финляндия: обзор матча 06 октября 2017
Хорватия
06.10.2017, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 9 тур
1 : 1
Завершен
Финляндия
57'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Финляндия
Желтая карточка
М. Рог
89'
75'
Желтая карточка
П. Хетемай
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
57'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
6
Матей Митрович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
22
Йосип Пиварич
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
21
Симон Скрабб
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
8
Перпарим Хетемай
ЦП
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
0
Антонио Милич
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Филип Брадарич
ЦП
15
Марко Рог
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
0
Иван Сантини
ЦФ
22
Дуйе Чоп
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Ансси Яаккола
ВР
16
Томас Лам
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
19
Юха Пиринен
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
11
Яссе Туоминен
ЦФ
9
Эро Маркканен
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
3-1-3-1-2
23
Субашич
6
Митрович
21
Вида
2
Врсалько
11
Брозович
22
Пиварич
7
Ракитич
10
Модрич
14
Перишич
17
Манджукич
9
Крамарич
4-5-1
1
Градецки
6
Ояла
2
Араюри
3
Мойсандер
13
Гранлунд
21
Скрабб
14
Спарв
8
Хетемай
21
Хямяляйнен
11
Шуллер
20
Похьянпало
Остались в запасе
Хорватия
Финляндия
1
Доминик Ливакович
ВР
0
Антонио Милич
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Филип Брадарич
ЦП
15
Марко Рог
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
0
Иван Сантини
ЦФ
22
Дуйе Чоп
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Ансси Яаккола
ВР
16
Томас Лам
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
19
Юха Пиринен
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
11
Яссе Туоминен
ЦФ
9
Эро Маркканен
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
1
Доминик Ливакович
ВР
0
Антонио Милич
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Филип Брадарич
ЦП
15
Марко Рог
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
0
Иван Сантини
ЦФ
22
Дуйе Чоп
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Ансси Яаккола
ВР
16
Томас Лам
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
19
Юха Пиринен
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
11
Яссе Туоминен
ЦФ
9
Эро Маркканен
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Хорватия - Финляндия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
Новости команд
Все
Хорватия
Финляндия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
14:47
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Хорватия – Чехия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
14:47
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Хорватия – Чехия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Хорватии и Чехии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Албания – Финляндия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Албании и Финляндии на победу в матче 5 тура
11 ноября
УЕФА наказал Финляндию за фанатский баннер с Лукашенко в образе таракана и свиста во время гимна Беларуси
30 октября
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+