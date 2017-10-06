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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Чили - Эквадор
Чили - Эквадор: обзор матча 06 октября 2017
Чили
06.10.2017, пятница, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 17 тур
2 : 1
Завершен
Эквадор
22'
Э. Варгас
86'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чили - Эквадор
ГОЛ! 2:0!
А. Санчес
86'
66'
Желтая карточка
Л. Валенсия
Желтая карточка
А. Видаль
60'
Желтая карточка
Ф. Сильва
52'
ГОЛ! 1:0!
Э. Варгас
22'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
7
Франсиско Сильва
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Николас Кордова
Эквадор
1
Максимо Бангуэра
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
11
Михаэль Арройо
ЦП
0
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Чили
3
Джонни Эррера
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
13
Эрик Пульгар
ОП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
21
Эдсон Пуч
ЦП
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
Эквадор
0
Жоао Плата
ЦФ
2-1-3-2
1
Браво
18
Хара
4
Исла
17
Медель
16
Эрнандес
8
Видаль
7
Сильва
10
Санчес
11
Варгас
2-2
1
Бангуэра
4
Арболеда
5
Рамирес
11
Арройо
0
Валенсия
Остались в запасе
Чили
Эквадор
3
Джонни Эррера
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
13
Эрик Пульгар
ОП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
21
Эдсон Пуч
ЦП
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Николас Кордова
0
Жоао Плата
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Остались в запасе
3
Джонни Эррера
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
13
Эрик Пульгар
ОП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
21
Эдсон Пуч
ЦП
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
Остались в запасе
0
Жоао Плата
ЦФ
Главный тренер
Николас Кордова
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Статистика матча Чили - Эквадор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Информация о матче
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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