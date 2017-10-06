Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Венесуэла - Уругвай
Венесуэла - Уругвай: обзор матча 06 октября 2017
Венесуэла
06.10.2017, пятница, 00:01
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 17 тур
0 : 0
Завершен
Уругвай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венесуэла - Уругвай
Желтая карточка
Т. Ринкон
86'
Желтая карточка
М. Вильянуэва
43'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
0
Виктор Гарсия
ЦЗ
2
Микель Вильянуэва
ЦЗ
19
Джон Мурильо
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Освальдо Вискаррондо
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
16
Макси Перейра
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Матиас Весино
ЦП
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Форлан
Венесуэла
1
Хосе Контрерас
ВР
3
Вилькер Анхель
ЦЗ
6
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
10
Ромуло Отеро
ЦП
Уругвай
12
Мартин Кампанья
ВР
13
Гастон Силва
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
5
Карлос Санчес
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
2-2-2
1
Фариньес
0
Гарсия
2
Вильянуэва
19
Мурильо
8
Ринкон
23
Рондон
17
Мартинес
4-3-2
23
Муслера
22
Касерес
3
Годин
2
Хименес
16
Перейра
8
Вальверде
5
Весино
7
Родригес
9
Суарес
21
Кавани
Остались в запасе
Венесуэла
Уругвай
1
Хосе Контрерас
ВР
3
Вилькер Анхель
ЦЗ
6
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
10
Ромуло Отеро
ЦП
Главный тренер
Освальдо Вискаррондо
13
Гастон Силва
ЛЗ
12
Мартин Кампанья
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
5
Карлос Санчес
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Диего Форлан
Остались в запасе
1
Хосе Контрерас
ВР
3
Вилькер Анхель
ЦЗ
6
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
10
Ромуло Отеро
ЦП
Остались в запасе
13
Гастон Силва
ЛЗ
12
Мартин Кампанья
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
5
Карлос Санчес
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Освальдо Вискаррондо
Главный тренер
Диего Форлан
Статистика матча Венесуэла - Уругвай
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Новости команд
Все
Венесуэла
Уругвай
Глушаков назвал футболиста, определяющего игру сборной России
Вчера, 22:27
Мостовой – о победе России над Венесуэлой: «Царь по-царски спрогнозировал точный счет»
Вчера, 09:59
3
Миранчук поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров сборной России
Вчера, 09:35
2
Романцева и Газзаева наградили почетными званиями
Вчера, 09:11
7
«Зачем они вышли на поле?»: Пономарев жестко высказался об игре сборной Венесуэлы против России
Вчера, 08:30
5
Глушаков назвал футболиста, определяющего игру сборной России
Вчера, 22:27
Мостовой – о победе России над Венесуэлой: «Царь по-царски спрогнозировал точный счет»
Вчера, 09:59
3
Миранчук поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров сборной России
Вчера, 09:35
2
Романцева и Газзаева наградили почетными званиями
Вчера, 09:11
7
«Зачем они вышли на поле?»: Пономарев жестко высказался об игре сборной Венесуэлы против России
Вчера, 08:30
5
Товарищеские матчи (сборные): шансы Уругвая и Доминиканской Республики на победу в матче
17 ноября
Товарищеский матч. Аргентина потерпела поражение в первой игре после ухода Месси
14 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Аргентины и Уругвая на победу в товарищеском матче
13 ноября
Южная Корея – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Южная Корея – Уругвай: кто победит в товарищеском матче 2026 года
27 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+