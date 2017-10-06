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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Косово - Украина
Косово - Украина: обзор матча 06 октября 2017
Косово
06.10.2017, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 9 тур
0 : 2
Завершен
Украина
60'
Л. Пакярада (АГ)
88'
А. Ярмоленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Косово - Украина
88'
ГОЛ! 0:2!
А. Ярмоленко
Желтая карточка
Б. Халими
87'
60'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Пакярада
56'
Желтая карточка
И. Ордец
Желтая карточка
Х. Криэциу
45'
42'
Желтая карточка
А. Кравец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
1
Самир Уйкани
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
15
Мергим Войвода
ЦЗ
3
Байрам Яшаника
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
6
Хекуран Криэциу
ОП
8
Бесар Халими
ЦП
9
Берсант Целина
АП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Иван Ордец
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Руслан Ротань
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
22
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мальдера
Косово
16
Бледар Хайдини
ВР
4
Альбан Пниши
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Украина
1
Андрей Лунин
ВР
1
Максим Коваль
ВР
5
Александр Кучер
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
14
Виталий Буяльский
ЦП
13
Владимир Шепелев
ЦП
8
Руслан Малиновский
ЦП
0
Игорь Пердута
ЦП
11
Марлос
ПВ
19
Артем Беседин
ЦФ
4-1-1-2-1
1
Уйкани
23
Пакярада
3
Яшаника
13
Ррахмани
15
Войвода
6
Криэциу
8
Халими
9
Целина
7
Рашица
18
Мурики
4-2-2-2
12
Пятов
21
Караваев
3
Хачериди
3
Ордец
22
Матвиенко
14
Ротань
5
Сидорчук
19
Гармаш
10
Коноплянка
22
Кравец
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Косово
Украина
16
Бледар Хайдини
ВР
4
Альбан Пниши
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
1
Андрей Лунин
ВР
1
Максим Коваль
ВР
5
Александр Кучер
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
14
Виталий Буяльский
ЦП
13
Владимир Шепелев
ЦП
8
Руслан Малиновский
ЦП
0
Игорь Пердута
ЦП
11
Марлос
ПВ
19
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мальдера
Остались в запасе
16
Бледар Хайдини
ВР
4
Альбан Пниши
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Лунин
ВР
1
Максим Коваль
ВР
5
Александр Кучер
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
14
Виталий Буяльский
ЦП
13
Владимир Шепелев
ЦП
8
Руслан Малиновский
ЦП
0
Игорь Пердута
ЦП
11
Марлос
ПВ
19
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Андреа Мальдера
Статистика матча Косово - Украина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
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