Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Леванте
Лас-Пальмас - Леванте: обзор матча 19 ноября 2017
Лас-Пальмас
19.11.2017, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 12 тур
0 : 2
Завершен
Леванте
71'
Ш. Дукур
78'
Джейсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Леванте
88'
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
78'
ГОЛ! 0:2!
Джейсон
Пас отдал
Э. Унал
73'
Желтая карточка
Ойер
71'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Дукур
Желтая карточка
М. Лемос
56'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
2
Хави Кастельяно
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
24
Тана
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Леванте
25
Тоньо
ВР
13
Ойер
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
88
Мичел
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
19
Эрнан Толедо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Леванте
1
Рауль Фернандес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
14
Саму
ЦП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
11
Иви
ЦФ
4-2-2-2
13
Лисоайн
23
Кастельяно
3
Лемос
2
Симон
23
Наварро
2
Кастельяно
4
Гомес
7
Витоло
10
Виера
9
Кальери
24
Тана
3-1-1-2-2
25
Тоньо
18
Мур
21
Поштиго
5
Чема
8
Дукур
20
Кампанья
23
Джейсон
10
Барди
25
Моралес
19
Унал
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Леванте
16
Серхи Сампер
ОП
1
Леандро Чичисола
ВР
88
Мичел
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
19
Эрнан Толедо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
1
Рауль Фернандес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
14
Саму
ЦП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
16
Серхи Сампер
ОП
1
Леандро Чичисола
ВР
88
Мичел
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
19
Эрнан Толедо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
14
Саму
ЦП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Лас-Пальмас - Леванте
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Новости команд
Все
Лас-Пальмас
Леванте
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+