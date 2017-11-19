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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Османлыспор
Трабзонспор - Османлыспор: обзор матча 19 ноября 2017
Трабзонспор
19.11.2017, воскресенье, 16:30
Турция. Суперлига, 12 тур
4 : 3
Завершен
Османлыспор
39'
Д. Н'Дойе
41'
Б. Йылмаз
70'
Ю. Языджи
90+4'
Б. Йылмаз (П)
7'
М. Чагыран
57'
Ж. Перейра (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Османлыспор
90'
+5
Желтая карточка
Т. Пинту
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Б. Йылмаз
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Н. Джурукшу
80'
Желтая карточка
Р. Лаваль
Желтая карточка
Х. Соса
75'
ГОЛ! 3:2!
Ю. Языджи
70'
57'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Ж. Перейра
Желтая карточка
Ж. Перейра
45'
+2
Желтая карточка
Ю. Языджи
44'
ГОЛ! 2:1!
Б. Йылмаз
41'
ГОЛ! 1:1!
Д. Н'Дойе
39'
Желтая карточка
М. Беро
30'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Чагыран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
22
Матуш Беро
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Османлыспор
25
Хакан Арикан
ВР
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
12
Рахим Лаваль
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Трабзонспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Османлыспор
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
2-2-1-3
1
Киврак
27
Перейра
4
Дюрица
22
Беро
12
Онази
97
Языджи
17
Йылмаз
14
Н'Дойе
11
Кастильо
3-4-1
25
Арикан
8
Пинту
61
Джурукшу
8
Врсаевич
17
Регаттен
12
Лаваль
6
Чагыран
7
Гюрлер
30
Умар
Остались в запасе
Трабзонспор
Османлыспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Остались в запасе
18
Эстебан Альварадо
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Остались в запасе
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Статистика матча Трабзонспор - Османлыспор
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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