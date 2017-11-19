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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Сассуоло
Беневенто - Сассуоло: обзор матча 19 ноября 2017
Беневенто
19.11.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 2
Завершен
Сассуоло
65'
С. Арментерос
57'
А. Матри
90+4'
Ф. Пелузо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Сассуоло
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Ф. Пелузо
Вторая желтая
Г. Летизия
67'
Желтая карточка
С. Арментерос
66'
ГОЛ! 1:1!
С. Арментерос
Пас отдал
А. Чичиретти
65'
57'
ГОЛ! 0:1!
А. Матри
Пас отдал
С. Миссироли
Желтая карточка
А. Коста
43'
30'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
Желтая карточка
Г. Летизия
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
10
Амато Чичиретти
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Беневенто
27
Вид Белец
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
4-4-1-1
91
Бриноли
3
Летизия
21
Коста
17
Ди Кьяра
51
Антеи
10
Чичиретти
10
Виола
32
Катальди
13
Чибса
77
Д'Алессандро
55
Арментерос
4-3-2-1
47
Консильи
15
Ачерби
28
Каннаваро
23
Гаццола
13
Пелузо
6
Миссироли
4
Маньянелли
8
Бьондини
21
Политано
32
Рагуса
21
Матри
Остались в запасе
Беневенто
Сассуоло
27
Вид Белец
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
14
Поль Лирола
ПЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
14
Поль Лирола
ПЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Беневенто - Сассуоло
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
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