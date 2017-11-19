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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Дженоа
Кротоне - Дженоа: обзор матча 19 ноября 2017
Кротоне
19.11.2017, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 1
Завершен
Дженоа
11'
Л. Ригони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Дженоа
70'
Желтая карточка
Л. Ригони
54'
Желтая карточка
М. Велозу
Желтая карточка
А. Стоян
39'
33'
Желтая карточка
Н. Сполли
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ригони
Пас отдал
Д. Лаксальт
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Кротоне
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
24
Александар Тонев
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
3-3-4
21
Кордас
31
Сампиризи
56
Шимич
11
Чеккерини
87
Мартелла
51
Барберис
45
Мандрагора
7
Налини
29
Тротта
17
Будимир
8
Стоян
3-2-4-1
1
Перин
87
Жуканович
2
Сполли
4
Иццо
20
Рози
93
Лаксальт
30
Ригони
91
Бертолаччи
44
Велозу
49
Таарабт
21
Пандев
Остались в запасе
Кротоне
Дженоа
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
24
Александар Тонев
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
24
Александар Тонев
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Кротоне - Дженоа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Эцио Шида
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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