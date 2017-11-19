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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Ганновер-96
Вердер - Ганновер-96: обзор матча 19 ноября 2017
Вердер
19.11.2017, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 12 тур
4 : 0
Завершен
Ганновер-96
39'
Ф. Бартельс
55'
М. Крузе
59'
М. Крузе
78'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Ганновер-96
81'
Желтая карточка
Ф. Хюбнер
ГОЛ! 4:0!
М. Крузе
Пас отдал
Ф. Бартельс
78'
ГОЛ! 3:0!
М. Крузе
Пас отдал
Ф. Бартельс
59'
ГОЛ! 2:0!
М. Крузе
Пас отдал
Ф. Баргфреде
55'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бартельс
Пас отдал
М. Крузе
39'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Ганновер-96
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
19
Кенан Караман
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
4-1-4-1
1
Павленка
6
Аугустинссон
13
Велькович
4
Мойсандер
23
Гебре Селасси
27
Делэни
8
Эггештайн
31
Бартельс
16
Юнузович
44
Баргфреде
10
Крузе
3-1-4-2
21
Эссер
25
Сорг
26
Сане
19
Хюбнер
3
Альборнос
30
Клаус
11
Майер
27
Швеглер
6
Бакалорж
22
Харник
9
Жонатас
Остались в запасе
Вердер
Ганновер-96
11
Флориан Кайнц
ЛВ
33
Ярослав Дробны
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
9
Ильяс Бебу
ПВ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
11
Флориан Кайнц
ЛВ
33
Ярослав Дробны
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
9
Ильяс Бебу
ПВ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Вердер - Ганновер-96
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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Вердер
Ганновер-96
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