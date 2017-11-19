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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Амкар-Пермь
Ростов - Амкар-Пермь: обзор матча 19 ноября 2017
Ростов
19.11.2017, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Амкар-Пермь
90'
+3
Замена
А. Салугин
️️️️
Я. Гол
90'
+2
Пенальти не реализован!
М. Сиваков
90'
Замена
М. Гащенков
️️️️
П. Комолов
79'
Желтая карточка
Б. Идову
Пенальти не реализован!
С. Ингасон
79'
Замена
М. Думбия
️️️️
А. Ионов
77'
74'
Замена
Д. Бодул
️️️️
Ф. Браун Форбс
Замена
А. Зуев
️️️️
Т. Калачев
67'
65'
Желтая карточка
Д. Белоруков
Замена
А. Бухаров
️️️️
Э. Шомуродов
57'
Желтая карточка
А. Гацкан
33'
28'
Желтая карточка
Н. Зайцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
37
Жан Маер
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
19
Хорен Байрамян
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Амкар-Пермь
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
10
Дарко Бодул
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
3-3-2-1-1
31
Абаев
34
Макеев
16
Вилюш
15
Ингасон
18
Паршивлюк
8
Гацкан
19
Устинов
37
Маер
2
Калачев
11
Ионов
14
Шомуродов
3-4-2
25
Нигматуллин
21
Белоруков
3
Зайцев
3
Сиваков
2
Милькович
26
Браун Форбс
5
Гол
30
Идову
8
Огуде
20
Комолов
2
Калачев
17
Зуев
17
Зуев
2
Калачев
11
Ионов
7
Думбия
7
Думбия
11
Ионов
14
Шомуродов
11
Бухаров
11
Бухаров
14
Шомуродов
20
Комолов
77
Гащенков
77
Гащенков
20
Комолов
26
Браун Форбс
10
Бодул
10
Бодул
26
Браун Форбс
5
Гол
77
Салугин
77
Салугин
5
Гол
Остались в запасе
Ростов
Амкар-Пермь
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
19
Хорен Байрамян
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
8
Алихан Шаваев
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
19
Хорен Байрамян
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
8
Алихан Шаваев
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Ростов - Амкар-Пермь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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