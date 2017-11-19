Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Урал
Уфа - Урал: обзор матча 19 ноября 2017
Уфа
19.11.2017, воскресенье, 11:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Урал
28'
Д. Стоцкий
58'
В. Кротов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Урал
Замена
А. Сухов
️️️️
Д. Стоцкий
90'
+1
Желтая карточка
А. Никитин
87'
87'
Пенальти не реализован!
Э. Бикфалви
78'
Замена
М. Меркулов
️️️️
А. Данцев
Желтая карточка
Д. Живоглядов
73'
Замена
И. Обляков
️️️️
Д. Сысуев
73'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
В. Кротов
72'
ГОЛ! 2:0!
В. Кротов
Пас отдал
И. Пауревич
58'
57'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
В. Ильин
46'
Замена
И. Портнягин
️️️️
Г. Чантурия
Желтая карточка
Д. Сысуев
33'
ГОЛ! 1:0!
Д. Стоцкий
28'
27'
Желтая карточка
Г. Балажиц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
9
Георгий Чантурия
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
10
Иван Обляков
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
90
Александр Щербаков
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
3-3-1-1-1
31
Беленов
34
Тумасян
4
Никитин
3
Аликин
5
Йокич
29
Пауревич
27
Живоглядов
10
Салатич
57
Кротов
8
Сысуев
4-1-3-1-1
31
Годзюр
15
Кулаков
33
Ароян
6
Балажиц
7
Данцев
92
Емельянов
9
Чантурия
94
Евсеев
17
Димитров
10
Бикфалви
98
Ильин
89
Стоцкий
33
Сухов
33
Сухов
89
Стоцкий
8
Сысуев
10
Обляков
10
Обляков
8
Сысуев
57
Кротов
99
Абдулавов
99
Абдулавов
57
Кротов
7
Данцев
3
Меркулов
3
Меркулов
7
Данцев
98
Ильин
10
Манучарян
10
Манучарян
98
Ильин
9
Чантурия
97
Портнягин
97
Портнягин
9
Чантурия
Остались в запасе
Уфа
Урал
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Уфа - Урал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
Наш футбол
Новости команд
Все
Уфа
Урал
«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
15
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Спартака» Кострома на победу в матче 19 тура
14 ноября
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Спартака» Кострома на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Уфа» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
15
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+