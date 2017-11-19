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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Вест Хэм
Уотфорд - Вест Хэм: обзор матча 19 ноября 2017
Уотфорд
19.11.2017, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
11'
У. Хьюз
64'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Вест Хэм
83'
Желтая карточка
М. Нобл
ГОЛ! 2:0!
Ришарлисон
Пас отдал
У. Хьюз
64'
41'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
35'
Желтая карточка
М. Арнаутович
Желтая карточка
М. Бритос
29'
28'
Желтая карточка
Э. Кэрролл
ГОЛ! 1:0!
У. Хьюз
Пас отдал
А. Грэй
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
37
Роберто Перейра
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
3-2-3-2
1
Гомес
5
Мариаппа
27
Кабаселе
3
Бритос
4
Зеегелар
17
Фемения
19
Хьюз
6
Дукуре
8
Клеверли
45
Грэй
47
Ришарлисон
4-1-2-1-2
1
Харт
21
Огбонна
23
Рид
5
Сабалета
3
Крессуэлл
8
Куяте
16
Нобл
14
Мба Обьянг
22
Ланзини
9
Кэрролл
7
Арнаутович
Остались в запасе
Уотфорд
Вест Хэм
1
Орестис Карнезис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
37
Роберто Перейра
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
41
Деклан Райс
ОП
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
37
Роберто Перейра
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
41
Деклан Райс
ОП
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Уотфорд - Вест Хэм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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