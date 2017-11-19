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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Вильярреал
Атлетик - Вильярреал: обзор матча 19 ноября 2017
Атлетик
19.11.2017, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
77'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Вильярреал
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
Пас отдал
М. Баленсиага
77'
63'
Желтая карточка
В. Руис
34'
Желтая карточка
Х. Коста
Желтая карточка
А. Итурраспе
19'
5'
Желтая карточка
Д. Бонера
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
47
Агер Акетче
АП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Вильярреал
26
Андер Кантеро
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
3-2-1-1-3
13
Кепа
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
14
Нуньес
18
Баленсиага
15
Леке
8
Итурраспе
14
Кордоба
20
Адурис
9
Уильямс
14
Гарсия
4-1-2-1-2
25
Барбоса
2
Гаспар
4
Руис
23
Бонера
24
Коста
16
Родри
14
Тригерос
21
Сориано
8
Форнальс
94
Бакамбу
70
Бакка
Остались в запасе
Атлетик
Вильярреал
47
Агер Акетче
АП
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
26
Андер Кантеро
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
47
Агер Акетче
АП
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
26
Андер Кантеро
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Атлетик - Вильярреал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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