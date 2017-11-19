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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Зенит-2
Тамбов - Зенит-2: обзор матча 19 ноября 2017
Тамбов
19.11.2017, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
3 : 1
Завершен
Зенит-2
13'
И. Гультяев
24'
С. Шевчук
31'
А. Скворцов
36'
В. Сиротов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Зенит-2
Замена
А. Михалев
️️️️
А. Горбатюк
86'
85'
Желтая карточка
Д. Пенчиков
79'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
И. Камышев
Замена
М. Трусевич
️️️️
О. Чернышов
78'
Желтая карточка
В. Рыжков
75'
Желтая карточка
П. Игнатович
72'
69'
Замена
А. Некрасов
️️️️
Н. Прудников
Замена
В. Рыжков
️️️️
С. Шевчук
69'
67'
Желтая карточка
Д. Богаев
66'
Замена
С. Иванов
️️️️
В. Запрягаев
Замена
П. Игнатович
️️️️
А. Скворцов
66'
60'
Замена
Н. Андреев
️️️️
Д. Плетнев
54'
Желтая карточка
Н. Каккоев
Желтая карточка
М. Быстров
37'
36'
ГОЛ! 3:1!
В. Сиротов
ГОЛ! 3:0!
А. Скворцов
31'
ГОЛ! 2:0!
С. Шевчук
24'
ГОЛ! 1:0!
И. Гультяев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
37
Владислав Сиротов
ПП
39
Василий Запрягаев
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
Зенит-2
50
Никита Гойло
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
47
Сергей Иванов
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
81
Владислав Соловейчик
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
78
Александр Некрасов
ЦФ
4-1-2-1-2
81
Смирнов
35
Гультяев
29
Горбатюк
4
Быстров
55
Шляков
66
Дутов
70
Шевчук
27
Мурнин
7
Чернышов
92
Скворцов
15
Часовских
3-1-3-1-2
31
Кизеев
4
Пенчиков
58
Зуев
51
Карпов
22
Каккоев
37
Сиротов
88
Богаев
11
Камышев
10
Плетнев
11
Прудников
39
Запрягаев
29
Горбатюк
19
Михалев
19
Михалев
29
Горбатюк
92
Скворцов
29
Игнатович
29
Игнатович
92
Скворцов
70
Шевчук
28
Рыжков
28
Рыжков
70
Шевчук
7
Чернышов
30
Трусевич
30
Трусевич
7
Чернышов
39
Запрягаев
47
Иванов
47
Иванов
39
Запрягаев
11
Прудников
78
Некрасов
78
Некрасов
11
Прудников
10
Плетнев
7
Андреев
7
Андреев
10
Плетнев
11
Камышев
88
Лесовой
88
Лесовой
11
Камышев
Остались в запасе
Тамбов
Зенит-2
1
Денис Вавилин
ВР
25
Денис Поярков
ЦП
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
81
Владислав Соловейчик
ЦП
50
Никита Гойло
ВР
38
Леон Мусаев
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
25
Денис Поярков
ЦП
Остались в запасе
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
81
Владислав Соловейчик
ЦП
50
Никита Гойло
ВР
38
Леон Мусаев
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Тамбов - Зенит-2
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
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1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
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