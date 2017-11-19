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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леонеса - Гранада
Леонеса - Гранада: обзор матча 19 ноября 2017
Леонеса
19.11.2017, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 15 тур
1 : 1
Завершен
Гранада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леонеса - Гранада
90'
Желтая карточка
Куини
58'
Желтая карточка
М. Санер
8'
Желтая карточка
Д. Мачис
Начало матча
Статистика матча Леонеса - Гранада
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
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18.10.2026
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Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
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