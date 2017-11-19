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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Кьево
Торино - Кьево: обзор матча 19 ноября 2017
Торино
19.11.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Кьево
34'
Д. Базелли
14'
П. Хетемай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Кьево
90'
+3
Желтая карточка
Р. Инглесе
Желтая карточка
М. Ньянг
88'
88'
Красная карточка
И. Радованович
ГОЛ! 1:1!
Д. Базелли
Пас отдал
Ж. Оби
34'
14'
ГОЛ! 0:1!
П. Хетемай
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
22
Адем Льяич
АП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
4-3-2-1
46
Сиригу
63
Н'Кулу
14
Ансальди
8
Бурдиссо
29
Де Сильвестри
10
Оби
8
Ринкон
33
Базелли
22
Льяич
44
Фальке
11
Белотти
4-1-3-2
70
Соррентино
18
Гобби
4
Томович
29
Каччиаторе
12
Цесар
16
Радованович
23
Бирса
56
Хетемай
19
Кастро
45
Инглесе
69
Меджиорини
Остались в запасе
Торино
Кьево
7
Алекс Беренгер
ПВ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Торино - Кьево
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
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