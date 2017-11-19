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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Аталанта
Интер - Аталанта: обзор матча 19 ноября 2017
Интер
19.11.2017, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 0
Завершен
Аталанта
51'
М. Икарди
60'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Аталанта
ГОЛ! 2:0!
М. Икарди
60'
53'
Желтая карточка
Я. Куртич
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
Пас отдал
А. Кандрева
51'
48'
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
19
Лука Видо
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-4-1-1
1
Ханданович
18
Сантон
14
Шкриньяр
13
Миранда
33
Д'Амброзио
15
Весино
21
Гальярдини
6
Валеро
87
Кандрева
14
Перишич
9
Икарди
3-3-2-2
1
Бериша
5
Масиелло
2
Толой
21
Кастань
19
Паломино
15
де Рон
33
Хатебур
4
Кристанте
27
Куртич
72
Иличич
10
Гомес
Остались в запасе
Интер
Аталанта
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
19
Лука Видо
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
19
Лука Видо
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Интер - Аталанта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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