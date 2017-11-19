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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Ювентус
Сампдория - Ювентус: обзор матча 19 ноября 2017
Сампдория
19.11.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
3 : 2
Завершен
Ювентус
52'
Д. Сапата
71'
Л. Торрейра
79'
Д. Феррари
90+1'
Г. Игуаин (П)
90+4'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Ювентус
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
П. Дибала
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Г. Игуаин
ГОЛ! 3:0!
Д. Феррари
Пас отдал
Ф. Квальярелла
79'
Желтая карточка
К. Линетти
75'
ГОЛ! 2:0!
Л. Торрейра
Пас отдал
Г. Рамирес
71'
Желтая карточка
Д. Феррари
63'
63'
Желтая карточка
С. Хедира
59'
Желтая карточка
Д. Ругани
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
54'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сапата
52'
14'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-1-2-1-2
2
Вивиано
18
Берешиньски
67
Феррари
23
Стринич
26
Сильвестре
34
Торрейра
26
Прат
8
Баррето
11
Рамирес
27
Квальярелла
91
Сапата
3-4-1-2
13
Щесны
2
Лихтштайнер
14
Кьеллини
24
Ругани
7
Куадрадо
28
Хедира
15
Пьянич
27
Асамоа
10
Бернардески
9
Игуаин
9
Манджукич
Остались в запасе
Сампдория
Ювентус
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
17
Карол Линетти
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
17
Карол Линетти
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Сампдория - Ювентус
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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