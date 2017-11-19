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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Кальяри
Удинезе - Кальяри: обзор матча 19 ноября 2017
Удинезе
19.11.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 1
Завершен
Кальяри
55'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Кальяри
Красная карточка
А. Биццарри
90'
+9
55'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Педро
Желтая карточка
Г. Анджелла
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Андрия Балич
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
72
Антонин Барак
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
36
Лука Кроста
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
27
Даниэле Дессена
ЦП
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
4-3-1-2
1
Биццарри
33
Анджелла
5
Данило
33
Самир
30
Видмер
21
Янкто
7
Де Пауль
14
Балич
72
Барак
11
Лопес
18
Перица
2-5-2
77
Рафаэль
3
Андреолли
23
Чеппителли
24
Фараго
8
Чигарини
23
Барелла
19
Падоин
17
Ионицэ
30
Паволетти
9
Жоао Педро
Остались в запасе
Удинезе
Кальяри
6
Сванте Ингелссон
АП
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Алессио Краньо
ВР
36
Лука Кроста
ВР
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Алессио Краньо
ВР
36
Лука Кроста
ВР
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Удинезе - Кальяри
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
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