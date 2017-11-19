Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Сивасспор
Фенербахче - Сивасспор: обзор матча 19 ноября 2017
Фенербахче
19.11.2017, воскресенье, 19:30
Турция. Суперлига, 12 тур
4 : 1
Завершен
Сивасспор
32'
Н. Дирар
61'
Р. Сольдадо
77'
Р. Сольдадо
81'
Р. Сольдадо
47'
Тьеви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Сивасспор
Желтая карточка
И. Кейбаши
89'
ГОЛ! 4:1!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Жулиано
81'
ГОЛ! 3:1!
Р. Сольдадо
77'
64'
Вторая желтая
Тьеви
64'
Желтая карточка
Тьеви
ГОЛ! 2:1!
Р. Сольдадо
61'
Желтая карточка
М. Топал
57'
Желтая карточка
Ш. Озбайраклы
54'
47'
ГОЛ! 1:1!
Тьеви
ГОЛ! 1:0!
Н. Дирар
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
5
Мехмет Топал
ЦП
5
Соуза
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
20
Жулиано
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Сивасспор
1
Серхио Рочет
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
23
Тьеви
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Фенербахче
13
Идрисс Камени
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Сивасспор
12
Карл Меджани
ЦЗ
25
Ридван Шимшек
ЦЗ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Демирель
2
Озбайраклы
37
Шкртел
12
Кейбаши
33
Нойштедтер
5
Топал
8
Дирар
92
Шаешу
5
Соуза
20
Жулиано
14
Янссен
1-2-1-1
1
Рочет
0
Дьяков
88
Ндинга
37
Рыбалка
23
Тьеви
2
Коне
Остались в запасе
Фенербахче
Сивасспор
13
Идрисс Камени
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
12
Карл Меджани
ЦЗ
25
Ридван Шимшек
ЦЗ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
12
Карл Меджани
ЦЗ
25
Ридван Шимшек
ЦЗ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Сервет Четин
Статистика матча Фенербахче - Сивасспор
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Новости команд
Все
Фенербахче
Сивасспор
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
«Чорум» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
7 ноября
1
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
«Чорум» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
7 ноября
1
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+