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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Гамбург
Шальке-04 - Гамбург: обзор матча 19 ноября 2017
Шальке-04
19.11.2017, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Гамбург
17'
Ф. Ди Санто (П)
78'
Г. Бургшталлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Гамбург
ГОЛ! 2:0!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
Е. Коноплянка
78'
74'
Желтая карточка
К. Пападопулос
Желтая карточка
М. Майер
74'
74'
Желтая карточка
Д. Юнг
Желтая карточка
Б. Эмболо
55'
Желтая карточка
Налдо
53'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Ди Санто
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
14
Аарон Хант
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
16
Василие Яньичич
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
17
Бобби Вуд
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Ферманн
5
Очипка
27
Налдо
6
Керер
21
Стамбули
22
МакКенни
22
Коноплянка
7
Майер
20
Калиджиури
9
Ди Санто
9
Бургшталлер
3-2-1-1
26
Матениа
2
Дикмайер
14
Пападопулос
3
Маврай
21
Юнг
3
Дуглас Сантос
14
Хант
18
Костич
Остались в запасе
Шальке-04
Гамбург
11
Фабиан Резе
ЛВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
77
Амин Арит
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
28
Андре Хан
ПВ
12
Том Миккель
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
16
Василие Яньичич
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
11
Фабиан Резе
ЛВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
77
Амин Арит
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
12
Том Миккель
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
16
Василие Яньичич
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча Шальке-04 - Гамбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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